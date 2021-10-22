Імена 4 тис. громадян, які до п'яти разів отримували землю, потрапили у відкритий доступ

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко каже, що гепортал поповнюватиметься новою інформацією

Невдовзі міністерство оприлюднить імена юридичних осіб, яких не мало бути в рамках земельного ринку

Імена понад 4 тисячі громадян, які скористалися правом подвійної приватизації землі, оприлюднено. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів в інтерв’ю ЗМІ, передає пресслужба Мінагрополітики.

«На нашому геопорталі в режимі реального часу можна побачити імена людей, які три, чотири, а то й п'ять разів отримували землю. Просто натискаєте на будь-яку земельну ділянку й одразу бачите всі офіційні документи власника. Зараз над цим працюють правоохоронні органи. 4 тис. громадян – це перша хвиля, яку ми оприлюднили», – розповів Роман Лещенко.

За словами міністра, це тільки початок, і гепортал поповнюватиметься такою інформацією.

Невдовзі ми оприлюднимо імена юридичних осіб, яких не мало бути в рамках земельного ринку, бо ми їх виключили з обігу, а вони встигли акумулювати сотні гектарів землі, купуючи й продаючи її. Навіть вночі 30 червня ще торгували, відчужували землю, робили перекидку. Серед цих громадян є люди, які ні доходів не мають, ні постійного місця проживання, а водночас є засновниками компанії, в якої на балансі – 700 га. Дивимося і виявляється, що там замішана сім’я чиновника, який керував обласним управлінням Держгеокадастру, наприклад. Феноменальні збіги. Багато документів знищувалися», – зазначив міністр.

Роман Лещенко запевняє, що земля, яка з держави перейшла у приватну власність, має повернутися у комунальну через рішення суду.

Зазначимо, що згідно з опитуванням, понад половина українців підтримують ринок землі.

Нагадаємо, агровиробники, охочі купити нові земельні ділянки, можуть зробити це шляхом проведення аудиту, виявлення земельних ділянок без зареєстрованих договорів і їх подальшого укладання на своїх полях та землях конкурентів.

Зверніть увагу, що фахівці виявили несподівану причину, яка може заблокувати угоду.