Окупанти розграбували лікарню у Скадовську

Гуманітарна криза серед цивільного населення загострюється

З центральної лікарні міста Скадовська на Херсонщині російські загарбники чотирма військовими вантажівками вивезли все обладнання, повідомив Центр національного спротиву.

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«Окупанти продовжують демонструвати справжню ціль свого вторгнення – знищення всього українського, мародерство та геноцид. Цього разу – це центральна лікарня міста Скадовська Херсонської області. Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян. На фоні переходу цивільних лікарень на тимчасово окупованих територіях у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися», – йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти роблять все для того, щоб максимально спонукати мешканців окупованих міст і сіл погоджуватися на «евакуацію» на територію РФ, а фактично на депортацію у ті російські регіони, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

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До слова, в окупованому Скадовську підірвався автомобіль так званого заступника голови призначеної росіянами «адміністрації» Херсонської області Віталія Булюка. Пораненого зрадника екстренно евакуювали до медзакладу в Криму. Відомо, що водій автомобіля загинув на місці. А самого херсонського колаборанта з пораненнями доправили до однієї з лікарень Сімферополя.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей. За даними Генштабу, російські загарбники вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються.