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На Херсонщині електрик під час роботи підірвався на російській міні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Херсонщині електрик під час роботи підірвався на російській міні
Слід бути вкрай обережними на деокупованих територіях: дедалі частіше мешканці натрапляють на міни
фото з відкритих джерел

Хлопець залишився живим, проте втратив частину тіла

У селі Архангельське Херсонської області електрик підірвався на російській міні. Про це написав начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram. 

Під час роботи на одному з підприємств 26-річний хлопець натрапив на російську міну на узбіччі дороги.

За словами очільника області, постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу.

До слова, Жителям Херсонської області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг: житель Херсонщини підірвався на російській міні.

Нагадаємо, на Миколаївщині авто підірвалося на міні, серед постраждалих – немовля.

Зауважимо, на Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк. Чоловік був родом із Тернопільщини.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні. Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту , водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту. Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник. Чоловіки самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС у Житомирській області та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

Окрім того, на Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах: загинув очільник поліції Черкаської області.

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Теги: Херсон міни

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