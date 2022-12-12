У Скадовську підірвали авто колаборанта Булюка: оприлюднено подробиці
Сам Булюк – вижив, але отримав поранення, був весь у крові
В окупованому Скадовську підірвався автомобіль так званого заступника голови призначеної росіянами «адміністрації» Херсонської області Віталія Булюка. Пораненого зрадника екстренно евакуювали до медзакладу в Криму. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі «Суспільному», пише Stopcor.org.
Відомо, що водій автомобіля загинув на місці. А самого херсонського колаборанта з пораненнями доправили до однієї з лікарень Сімферополя.
За твердженням свідків події, 12 грудня близько 12:30 невідомі підірвали гранату поблизу оселі Булюка. Поруч із будинком була припаркована його автівка. Сам Булюк – вижив, але отримав поранення, був весь у крові. Його та тіло водія забрала карета «швидкої допомоги». Так звана «поліція РФ» на місце вибуху одразу не приїхала.
У Телеграм-каналі Скадовської міської ради повідомили, що пізніше окупанти очепили декілька кварталів навколо місця вибуху. У місті проводять обшуки та перевірки документів, Скадовськ закрито на в'їзд та на виїзд. На підступах до курорту заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі тощо.
Наразі невідомо, хто саме стоїть за вибухом – місцеві партизани чи це «внутрішні розбірки» у лавах окупаційної верхівки. Так, за даними ЗМІ, ще до того, як стати «заступником» гауляйтера Сальда, Булюк тривалий час конфліктував з ним через перерозподіл корупційних потоків на Херсонщині.
Місцеві канали також звертають увагу, що кілька днів тому партизанський рух «АТЕШ», який взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази в Криму, анонсував якусь цікаву подію на 12 грудня. Проте невідомо, чи дійсно має ця публікація певне відношення до інциденту з Булюком.
Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради та самопроголошений очільник Херсонської митниці Віталій Булюк після окупації регіону росіянами посилено заробляв собі на довічне ув'язнення: у червні колаборанту повідомили про третю поспіль підозру – у державній зраді.
При цьому курортне місто Скадовськ недоброчесний посадовець розглядав як власну «вотчину». Як повідомляє місцеве видання «Мост», яке аналізувало декларації чиновника, з 1997 року Віталію Булюку належить квартира у Скадовську площею 82 квадрати, а його дружині Олені Булюк – 8 земельних ділянок загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів.
Нагадаємо, на Херсонщині СБУ затримала організаторів референдуму з «приєднання» до РФ.
Також СБУ ідентифікувала генералів, які командували захопленням Харківщини.
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