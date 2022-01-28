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    Окупанти відправили розвідників до позицій Збройних сил на Луганщині

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    Окупанти відправили розвідників до позицій Збройних сил на Луганщині
    фото із російських ЗМІ

    Бойовики обстріляли наші позиції біля Мар'їнки

    Окупанти на Донбасі за минулу добу, 27 січня, двічі порушили режим припинення вогню. Крім того у Луганській області, в безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовим складом опорного пункту була виявлена спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника, повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

    «Завдяки пильності і рішучості військовослужбовців Збройних сил ворог відмовився від своїх намірів і відступив на тимчасово окуповану територію», – йдеться в повідомленні.

    Також окупанти обстріляли позиції наших бійців недалеко від Мар'їнки. Обстріли здійснювалися зі стрілецької зброї.

    В результаті дій окупантів наші захисники не постраждали.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає», - уточнили в ООС.

    Наголошується, що завдяки зусиллям наших військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

    «Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що Росія відправила до українських кордонів нових розвідників.

    Також днями СБУ схопила банду, яка готувала напади біля кордону з Росією.

    Відомо, що Росія хоче офіційно дати бойовикам «ЛНР» та «ДНР» ракетну артилерію.

    31 січня США скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну.

    Теги: розвідка окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ «ЛНР» ООН ОРДЛО Операція Об’єднаних сил
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    Окупанти відправили розвідників до позицій Збройних сил на Луганщині