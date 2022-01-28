Окупанти відправили розвідників до позицій Збройних сил на Луганщині

Бойовики обстріляли наші позиції біля Мар'їнки

Окупанти на Донбасі за минулу добу, 27 січня, двічі порушили режим припинення вогню. Крім того у Луганській області, в безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовим складом опорного пункту була виявлена спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника, повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

«Завдяки пильності і рішучості військовослужбовців Збройних сил ворог відмовився від своїх намірів і відступив на тимчасово окуповану територію», – йдеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли позиції наших бійців недалеко від Мар'їнки. Обстріли здійснювалися зі стрілецької зброї.

В результаті дій окупантів наші захисники не постраждали.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає», - уточнили в ООС.

Наголошується, що завдяки зусиллям наших військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

«Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія відправила до українських кордонів нових розвідників.

Також днями СБУ схопила банду, яка готувала напади біля кордону з Росією.

Відомо, що Росія хоче офіційно дати бойовикам «ЛНР» та «ДНР» ракетну артилерію.

31 січня США скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну.