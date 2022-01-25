СБУ схопила банду, яка готувала напади біля кордону з Росією

Серед вилученого у зловмисників – вибуховий пристрій, стрілецька зброя та боєприпаси

Серед вилученого у зловмисників – вибуховий пристрій, стрілецька зброя та боєприпаси

Групу організували два чоловіки, один з яких має громадянство РФ

У Житомирі та Харкові під час масштабної операції контррозвідники СБУ знешкодили організоване злочинне угруповання, яке готувало серію розбійних нападів на міські об'єкти у прикордонних з Росією регіонах. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Організатори банди займалися підготовкою до здійснення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об'єкти, включаючи комерційну сферу. За їхнім задумом це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що групу організували два місцеві жителі, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям працевлаштування в охоронній фірмі вони підбирали кандидатів до складу банди. Для цього використовували власні зв'язки серед представників криміналітету.

Під час проведення слідчих дій за місцями перебування обох організаторів угруповання правоохоронці виявили спеціальні технічні пристрої радіочастотного придушення та чорнові записи з планами підготовки до розбійних нападів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

Також нагадаємо, що Росія відправила до українських кордонів нових розвідників.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи».

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