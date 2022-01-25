У Путіна з’явився шанс відмовитись від вторгнення

Україна отримує додатковий час для того, щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення Росії

Лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Знаючи, в яку залежність нині потрапив Путін від Китаю, ця інформація може бути витоком з дипломатичних кіл Москви.

А той факт, що представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова вже встигла написати у своєму Telegram-каналі спростовування, поставивши під сумнів джерела агентства Bloomberg, говорить про те, що путінський режим дуже не хотів, щоб це стало відомо широкій світовій громадськості.

Тому Захарова й так різко заперечує цю інформацію, заявляючи, що ця публікація не «фейк, а вже інформаційна спецоперація».

І якщо це дійсно так, то, як мінімум, Україна отримує додатковий час для того, щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення Росії. А для Путіна це зайвий привід відтягнути напад, а можливо і взагалі від нього зовсім відмовитися, не втрачаючи при цьому «свого обличчя».

Хоча Пекін міг на пряму і не просити Путіна про таке відтермінування вторгнення в Україну. Кремль так прагне бачити в Китаї свого союзника в протистоянні зі Сполученими Штатами, Європою і НАТО, що їм було достатньо тільки натякнути про настрої Сі Цзіньпіна, аби в Російській Федерації зрозуміли, що мають далі робити.

Китай витратив на Олімпіаду багато мільярдів доларів, китайська пропагандистська машина вже готова трубити про перемоги вітчизняного спорту, а тут такий чудовий інформаційний привід для світової преси, раптово буде затьмарений новим вторгненням Росії в Україну. Навряд, що вони готові це допустити.

Взагалі можна припустити, що якщо це фейк, то він може бути запущений самою Москвою. Оскільки він здатен стати недорогим і ефективним інформаційним інструментом, котрий одночасно може виконувати дві функції. Нібито з’являється підтвердження, що Росія поки що не буде нападати на Україну, і водночас посилається сигнал самому Пекіну, ми можемо вас послухатися, проте нам потрібна ваша допомога.

Тут потрібно звернути увагу й на важливість уникати широкомасштабних військових кампаній, на якій наголошують в КНР. Так ще 14 січня речник Міністерство закордонних справ Китаю заявив, що усі країни повинні дотримуватися традиційної резолюції ООН про Олімпійське перемир’я «за сім днів до початку Олімпійських ігор та сім днів після закінчення Параолімпійських ігор».

Так що можна зробити висновок: інформація, яку наводить агентство Bloomberg, скоріше за все, є достовірною. А якщо це так, то це дає можливість Путіну потроху «відповзати». У цій ситуації для Москви стає головним не допустити того, щоб Росія виглядала переможеною колективним Заходом.

Джерело: блог Віктора Каспрука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.