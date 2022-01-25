  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій - Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію
    Звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій
    фото з відкритих джерел

    Не голосували за постанову представники проросійської фракції ОПЗЖ

    Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії. Проєкт постанови (№6543) підтримали 282 парламентарі.

    Таким чином Україна звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

    Рада звернулась до ООН та інших міжнародних організацій

    Рада звернулась до ООН та інших міжнародних організацій

    Не голосували за постанову представники проросійської фракції ОПЗЖ.

    «Постанова Верховної Ради зокрема передбачає: схвалення звернення України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України», — ідеться у поясненні до документа.

    Пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

    • Конституції та законодавства України;
    • Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);
    • Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);
    • Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

    Текст звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

    Командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу РФ на Україну – 20 лютого.

    Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

    Читайте також:

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Європарламент ООН війна агресія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію