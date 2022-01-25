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    Росія відправила до українських кордонів нових розвідників

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    Батальйон РЕБ призначений для&nbsp;взаємодії з органами військового управління штабу дивізії - Росія відправила до українських кордонів нових розвідників
    Батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії
    фото: міноборони РФ

    Біля кордону з Україною РФ розгорнула батальйон радіоелектронної боротьби

    Російська Федерація посилила розвідку біля кордону з Україною. Зокрема, в Бєлгородській області розгорнуто новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляють російські ЗМІ.

    «Окремий батальйон радіоелектронної боротьби увійшов до складу Вісленської мотострілецької дивізії Західного військового округу. Підрозділи нової військової частини дислоковані в Бєлгородській області», - повідомили в Західному військовому окрузі.

    Повідомляється, що батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії, створення радіоелектронного захисту та протидії технічним засобам розвідки.

    Зазначимо, Бєлгородська область РФ більшою мірою межує з Харківською областю України, за словами президента Володимира Зеленського, захоплення Харкова може бути одним зі сценаріїв російського вторгнення.

    Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною перебувають близько 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

    Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи».

    Тим часом командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

    Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

    Додамо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії. У цьому зверненні Україна хоче знати чіткі терміни вступу до НАТО.

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    Теги: розвідка Росія бойовики на Донбасі НАТО війна військові Україна
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    Росія відправила до українських кордонів нових розвідників