Росія відправила до українських кордонів нових розвідників

Батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії

Біля кордону з Україною РФ розгорнула батальйон радіоелектронної боротьби

Російська Федерація посилила розвідку біля кордону з Україною. Зокрема, в Бєлгородській області розгорнуто новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляють російські ЗМІ.

«Окремий батальйон радіоелектронної боротьби увійшов до складу Вісленської мотострілецької дивізії Західного військового округу. Підрозділи нової військової частини дислоковані в Бєлгородській області», - повідомили в Західному військовому окрузі.

Повідомляється, що батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії, створення радіоелектронного захисту та протидії технічним засобам розвідки.

Зазначимо, Бєлгородська область РФ більшою мірою межує з Харківською областю України, за словами президента Володимира Зеленського, захоплення Харкова може бути одним зі сценаріїв російського вторгнення.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною перебувають близько 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи».

Тим часом командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

Додамо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії. У цьому зверненні Україна хоче знати чіткі терміни вступу до НАТО.

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