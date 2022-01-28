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    Росія хоче офіційно дати бойовикам «ЛНР» та «ДНР» ракетну артилерію

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    Російські політики офіційно підняли тему постачання озброєння бойовикам в окупований Луганськ і Донецьк&nbsp; - Росія хоче офіційно дати бойовикам «ЛНР» та «ДНР» ракетну артилерію
    Російські політики офіційно підняли тему постачання озброєння бойовикам в окупований Луганськ і Донецьк 
    фото з відкритих джерел

    Бойовики «ЛНР» та «ДНР» офіційно просять допомогу у радіолокаційній боротьбі та захисті від турецьких безпілотників

    Бойовики «ЛНР» та «ДНР» розповіли, яку зброю вони хочуть отримати від Росії, повідомляє газета «Известия».

    Офіційно тему постачання озброєння бойовикам в окупований Луганськ і Донецьк російські політики порушили на тлі повідомлень про військову допомогу західних країн Україні. 27 січня Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін знає про ініціативу, але якоїсь реакції президента РФ на неї немає.

    «Якщо рішення про початок постачання озброєння буде схвалено, то бойовики можуть запросити в Росії системи радіоелектронної боротьби Р-330 «Житель», модернізовані комплекси протиповітряної оборони малої дальності «Оса-АКМ» та вдосконалені реактивні системи залпового вогню «Град-М» або «Торнадо-Г», – розповіли російські бойовики.

    Нагадаємо, українські спецслужби розробили план на випадок путінського вторгнення.

    До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я.

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    Теги: Росія Путін Донецьк Луганськ озброєння
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    Росія хоче офіційно дати бойовикам «ЛНР» та «ДНР» ракетну артилерію