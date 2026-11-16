Операція «Карфаген». Ексгенпрокурор Кравченко завдає удару у відповідь по САП

Кравченко оприлюднив записи, на яких дружина керівника САП начебто обговорювала з подругою обшуки в ОГП, а та далі консультувалася з... ворожкою

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив записи розмов, які, за його твердженням, свідчать про те, що метою обшуків Офісу Генпрокурора було вилучення матеріалів кримінальних проваджень, де фігурують дружина САП Олександра Клименко та їх близька подруга, адвокат Наталія Редич.

У відео йдеться про обшуки, які детективи НАБУ провели 4 вересня 2026 року в Офісі генерального прокурора. Офіційною підставою слідчих дій було розслідування діяльності шахрайських кол-центрів. Однак Кравченко стверджує, що справжньою метою обшуків було отримання доступу до матеріалів інших кримінальних проваджень, зокрема результатів негласних слідчих дій щодо людей із найближчого оточення керівника САП та директора НАБУ.

За версією, викладеною у відео, наступного ранку після обшуків дружина Олександра Клименка начебто зателефонувала Наталії Редіч і попросила про термінову зустріч. Перед зустріччю адвокатка Редіч звернулася до спільної знайомої – ворожки Вероніки, послугами якої також начебто користувалася дружина керівника САП. Під час розмови вона намагалася з’ясувати, чи може кримінальне провадження стосуватися незаконного збагачення родини керівника САП Олександра Клименко або майна, оформленого на батьків.

Згодом дружина керівника САП і Наталія Редіч, за версією авторів відео, начебто зустрілися на дитячому майданчику в Києві. Як стверджується у відео, під час розмови дружина Клименка застерегла подругу від необережних висловлювань. Після зустрічі Редіч знову звернулася до ворожки. Цього разу вона цікавилася, чи можуть оприлюднити листування дружини керівника САП, а також чи прослуховують її телефон, офіс та автомобіль.

За версією Кравченка, адвокатка побоювалася, що вилучені під час обшуків в ОГП матеріали можуть стосуватися її самої або дружини Клименка.

Як зазначається у відео, 7 вересня дружина керівника САП і Наталія Редіч знову зустрілися в одному зі столичних кафе. Перед зустріччю адвокатка залишила телефон і сумку в автомобілі. Того ж вечора вона придбала новий телефон на радіоринку «Караваєві дачі» та перенесла на нього дані зі старого пристрою. Приблизно за годину їй зателефонувала дружина Клименка. Під час розмови Редіч повідомила, що діє за раніше «визначеним планом».

За оцінкою Кравченко, жінки вживали заходів конспірації.

Колишній генпрокурор стверджує, що раніше повідомив про підозри у кримінальному провадженні, матеріали якого, за його версією, і стали об’єктом інтересу детективів НАБУ та САП. Водночас після обшуків, за словами Кравченка, відомості про ці підозри були протиправно вилучені з державного реєстру, а інформація з матеріалів слідства була розголошена особам, яких вони стосувалися.

Ексгенпрокурор пов’язує ці події з подальшою операцією НАБУ і САП під назвою «Карфаген». На його думку, гучні антикорупційні розслідування можуть використовуватися для відвернення уваги від можливих правопорушень у найближчому оточенні керівництва антикорупційних органів та як інструмент помсти правоохоронцям, які розслідували відповідні справи.

Кравченко анонсував продовження публікацій із документами, записами розмов та конкретними епізодами, які, за його словами, дозволять оцінити можливий зв’язок між обшуками в ОГП, витоком матеріалів слідства та операцією «Карфаген».

Станом на цей момент НАБУ та САП не коментували публікацію цих записів.