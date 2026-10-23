Офіс генпрокурора повідомив, скільки осіб засудили за воєнні злочини у 2026 році

Ковальський провів зустріч з українськими та міжнародними партнерами, які допомагають у сфері воєнних злочинів

Ковальський зауважив, що загалом в Україні зареєстровано понад 266 тис. воєнних злочинів

У 2026 році за вчинення воєнних злочинів вироки отримали 84 особи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

«Серед засуджених цього року – 54 російські військові, з них – вісім командирів. Ще 261 особі повідомлено про підозру. Ці рішення ухвалюються в умовах, коли Росія продовжує вчиняти нові злочини проти українців», – йдеться у повідомленні.

Ковальський зауважив, що загалом в Україні зареєстровано понад 266 тис. воєнних злочинів, а до відповідальності у вигляді засудження притягнули 317 осіб.

«Запроваджено єдині стандарти розслідування катувань, незаконного позбавлення волі, депортації та примусового переміщення людей. Розроблено модельний обвинувальний акт щодо нападів на цивільне населення. Цього тижня набула чинності спільна Інструкція щодо розслідування сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом. Її важлива складова захист потерпілих від додаткової травматизації під час розслідування. Тепер необхідно забезпечити, щоб ці стандарти застосовувалися в конкретних кримінальних провадженнях. Це завдання насамперед для наших прокурорів», – додав виконувач обов'язків генпрокурора.

Ковальський зазначив, що наступним етапом стане реалізація стратегії кримінального переслідування за міжнародні злочини на 2026-2028 роки. Серед інших пріоритетів він назвав створення реєстру потерпілих від воєнних злочинів, визначення чітких критеріїв пріоритетності кримінальних проваджень, упровадження цифрових інструментів для аналізу великих масивів доказів, а також розвиток системи підтримки потерпілих і свідків.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ завершиться вже до кінця 2026 року. Спеціальний трибунал працюватиме в Гаазі.