Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа
Кравченко закликав адміністрацію Трампа перевірити діяльність НАБУ і САП
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Колишній генпрокурор звинуватив НАБУ і САП у тиску на команду Зеленського та зриві мирних переговорів

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який перебуває в Австрії після звільнення з посади, дав інтерв’ю американському виданню Washington Examiner. У розмові він звинуватив Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в тому, що їхні розслідування нібито послаблюють команду президента Володимира Зеленського та заважають зусиллям президента США Дональда Трампа щодо завершення війни, пише «Главком».

Кравченко заявив, що від дій антикорупційних органів, на його думку, виграє лише Росія. Він стверджує, що кримінальні провадження використовують для тиску на українських посадовців, зокрема тих, хто бере участь у переговорах про завершення війни.

«Головна мета – щоб президент України та його команда нічого не досягли, а команда Трампа також не мала успіху», – заявив колишній генпрокурор.

Кравченко закликав адміністрацію Трампа перевірити діяльність НАБУ і САП. Зокрема, він запропонував провести незалежний аудит за участю американських правоохоронців, який має охопити розслідування антикорупційних органів, доказову базу їхніх справ та використання коштів американських платників податків.

Він також розповів, що після службової поїздки до Франції вирішив залишитися в Австрії, оскільки побоювався можливого переслідування в разі повернення до України. За словами Кравченка, його відставка у вересні 2026 року була наслідком тиску з боку керівництва антикорупційних органів. Водночас він назвав президента Зеленського героєм за захист України та пошук міжнародної підтримки.

Окремо колишній генпрокурор згадав справу проти екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Кравченко припустив, що оприлюднення матеріалів розслідування може бути способом тиску на главу держави. При цьому він відмовився оцінювати самі звинувачення на адресу Єрмака.

У коментарях Washington Examiner антикорупційні органи відкинули звинувачення Кравченка в політичному втручанні. У НАБУ заявили, що не втручаються у внутрішню чи міжнародну політику, а слова колишнього генпрокурора назвали частиною його стратегії захисту.

У САП наголосили, що розслідування стосується ймовірної злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка, за версією слідства, отримувала хабарі від мережі шахрайських колцентрів. У прокуратурі підкреслили, що це провадження не має стосунку до політичної сфери.

Обидва органи зазначили, що Кравченку не повідомляли про підозру. САП також повідомила виданню, що ще 4 листопада звернулася до виконувача обов’язків генпрокурора з проханням розпочати передбачений законом аудит і готова співпрацювати з перевіркою. НАБУ зі свого боку заявило, що нещодавній міжнародний аудит підтвердив ефективність його роботи.

Нагадаємо, 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

До слова, 28 жовтня колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан».

Водночас Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають заяву колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито підготовку насильницьких дій проти нього спробою забезпечити собі захист у країні перебування.

Читайте також:

Теги: Руслан Кравченко Дональд Трамп Австрія НАБУ САП корупція операція «Карфаген»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі
Іран поставив США перед вибором: угода за два дні або «пекло»
8 листопада, 23:24
Тоді між водіями почалася сварка
«Продажні, мордаті корупціонери»: Ляшко чотири роки тому першим викрив фігуранта справи «Карфаген» генерала Дуку
5 листопада, 22:08
Трамп готовий помилувати не лише мільярдера, але й його оточення
Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска
2 листопада, 16:02
За словами в.о. генпрокурора, про відрядження Кравченка стало відомо 14 вересня
Втеча колишнього генпрокурора Кравченка за кордон. З’явилися результати службового розслідування
2 листопада, 15:17
Драпатий взявся за фігурантів корупційних справ, які перечікують суди в ЗСУ
Драпатий запровадив кадрові обмеження для військових, обвинувачених у корупції
24 жовтня, 14:23
Джаред Кушнер заперечив звинувачення у причетності до таємних фінансових операцій із керівництвом країн Близького Сходу
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
23 жовтня, 14:57
Президенти Віктор Ющенко та Дональд Трамп
Відкритий лист президенту США Дональду Трампу
14 жовтня, 07:28
Трамп зробив заяву про Китай та РФ
Трамп став на захист Росії та Китаю, заперечивши їхню допомогу Ірану
13 жовтня, 09:56
Домінік Гашек: Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну та пограбувати її територію
Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
12 жовтня, 13:04

Соціум

Підпали авто та стеження за військовими об’єктами: у Польщі затримано українців
Підпали авто та стеження за військовими об’єктами: у Польщі затримано українців
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа
На тлі заяв про мобілізацію з РФ виїхала рекордна кількість громадян
На тлі заяв про мобілізацію з РФ виїхала рекордна кількість громадян
У регіонах РФ закінчуються гроші на виплати родинам загиблих військових
У регіонах РФ закінчуються гроші на виплати родинам загиблих військових
У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод
У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод
Австрійська влада вимагає від українських біженців повернути соцвиплати
Австрійська влада вимагає від українських біженців повернути соцвиплати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua