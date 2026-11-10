Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Колишній генпрокурор звинуватив НАБУ і САП у тиску на команду Зеленського та зриві мирних переговорів

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який перебуває в Австрії після звільнення з посади, дав інтерв’ю американському виданню Washington Examiner. У розмові він звинуватив Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в тому, що їхні розслідування нібито послаблюють команду президента Володимира Зеленського та заважають зусиллям президента США Дональда Трампа щодо завершення війни, пише «Главком».

Кравченко заявив, що від дій антикорупційних органів, на його думку, виграє лише Росія. Він стверджує, що кримінальні провадження використовують для тиску на українських посадовців, зокрема тих, хто бере участь у переговорах про завершення війни.

«Головна мета – щоб президент України та його команда нічого не досягли, а команда Трампа також не мала успіху», – заявив колишній генпрокурор.

Кравченко закликав адміністрацію Трампа перевірити діяльність НАБУ і САП. Зокрема, він запропонував провести незалежний аудит за участю американських правоохоронців, який має охопити розслідування антикорупційних органів, доказову базу їхніх справ та використання коштів американських платників податків.

Він також розповів, що після службової поїздки до Франції вирішив залишитися в Австрії, оскільки побоювався можливого переслідування в разі повернення до України. За словами Кравченка, його відставка у вересні 2026 року була наслідком тиску з боку керівництва антикорупційних органів. Водночас він назвав президента Зеленського героєм за захист України та пошук міжнародної підтримки.

Окремо колишній генпрокурор згадав справу проти екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Кравченко припустив, що оприлюднення матеріалів розслідування може бути способом тиску на главу держави. При цьому він відмовився оцінювати самі звинувачення на адресу Єрмака.

У коментарях Washington Examiner антикорупційні органи відкинули звинувачення Кравченка в політичному втручанні. У НАБУ заявили, що не втручаються у внутрішню чи міжнародну політику, а слова колишнього генпрокурора назвали частиною його стратегії захисту.

У САП наголосили, що розслідування стосується ймовірної злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка, за версією слідства, отримувала хабарі від мережі шахрайських колцентрів. У прокуратурі підкреслили, що це провадження не має стосунку до політичної сфери.

Обидва органи зазначили, що Кравченку не повідомляли про підозру. САП також повідомила виданню, що ще 4 листопада звернулася до виконувача обов’язків генпрокурора з проханням розпочати передбачений законом аудит і готова співпрацювати з перевіркою. НАБУ зі свого боку заявило, що нещодавній міжнародний аудит підтвердив ефективність його роботи.

Нагадаємо, 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

До слова, 28 жовтня колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан».

Водночас Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають заяву колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито підготовку насильницьких дій проти нього спробою забезпечити собі захист у країні перебування.