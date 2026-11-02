В.о. генпрокурора: справу директора НАБУ закрито, підозри юридично не було

Розслідування, де фігурував Семен Кривонос, тривало з 2014 року

Кримінальне провадження, у якому директору Національного антикорупційному бюро Семену Кривоносу було повідомлено про підозру, наразі закрито. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якому був присутній «Главком».

Як зауважив в.о.генпрокурора, рішення про закриття справи ухвалили слідчі Державного бюро розслідування, які займалися цим провадженням. Далі справа потрапила на вивчення до Офісу генпрокурора. Процесуальний керівник протягом 20 днів вивчав законність закриття кримінального провадження і не знайшов підстав для його скасування.

На думку Антона Ковальського, підозру Кривоносу, яку підписав колишній генпрокурор Руслан Кравченко, оформлено з порушеннями Кримінального процесуального кодексу.

«Кримінальний процесуальний кодекс чітко визначає алгоритм повідомлення особі про підозру. Зокрема, у день складання вказаного повідомлення, воно має бути вручено особі для набуття статусу підозрюваного. Що зробив Кравченко? Він склав і підписав повідомлення про підозру директору НАБУ, але не вручив безпосередньо. Також колишній генпрокурор не уповноважив посадових осіб – слідчого ДБР або іншого прокурора – вручити цю підозру. Натомість Кравченко відправив підозру поштою як фізична особа. Це теж порушення. Водночас у Єдиному реєстрі досудових розслідувань з’явилася відмітка про вручення підозри Семену Кривоносу, що не відповідає дійсності», – зазначив в.о. генпрокурора.

У подальшому цю відмітку було знято заступником генпрокурора, про що раніше повідомляла пресслужба Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що 13 вересня 2026 року тодішній генпрокурор Руслан Кравченко опублікував копію підозри директору НАБУ Семену Кривоносу за статею 358 Кримінального кодексу («Підробка документів») і статею 368 Кримінального кодексу («Одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Ще важлива деталь, на яку звернув увагу «Главком». Підозра Семену Кривоносу з’явилася після того, як Руслан Кравченко «розглянув матеріали кримінального провадження №22014101110000061». А от збором цих матеріалів, починаючи з квітня 2014 року, займалося Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, у вересні 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Йшлося про можливе підроблення документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Тоді Кравченко також повідомив про підозру іншій особі, яку назвав близькою до керівника САП Олександра Клименка.

Однак у НАБУ та САП заявили, що жодних документів про підозру не отримували. Згодом Офіс генпрокурора офіційно спростував повідомлення про підозру Кривоносу. У відомстві пояснили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі не повідомляли про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом. Відповідні відмітки в ЄРДР скасували, а правові підстави для повідомлення про підозру назвали відсутніми.

Детально про обставини цієї історії та конфлікт між Офісом генпрокурора й антикорупційними органами «Главком» писав у матеріалі «Останній день генпрокурора Кравченка».