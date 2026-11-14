Буркін звинуватив Федорова у схемі на $42 млн, похвалив НАБУ

Єгор Буркін, якого пов’язують із кримінальним угрупованням «Хімпром», заявив про зв’язки ексміністра Михайла Федорова з криптовалютною компанією Everstake та схемою виведення десятків мільйонів доларів, зібраних на підтримку української

армії. В інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку, Буркін розповідає, що начебто 42 млн доларів були виведені через різні криптовалютні адреси.

Раніше журналісти також повідомляли про 12,2 млн доларів, переказаних за безпілотники, які українські військові начебто не отримали. Ці епізоди потребують окремого документального підтвердження, як і озвучена Буркіним причетність Федорова.

З інтервʼю стає зрозуміло, що Буркін не приховує звʼязки з ФСБ, а операція «Карфаген» могла зокрема базуватися на свідченнях агента ФСБ, зокрема саме ці свідчення стали приводом справи проти СБУ.

Перші оцінки оглядачів скандального інтерв'ю сходяться на тому, що ФСБ зацікавлена в послабленні українських спецслужб. Публічні конфлікти між СБУ та НАБУ створюють для російської пропаганди додаткові інформаційні приводи.

«Точно не «Мексиканець», пов’язаний із ФСБ, має ставати хедлайнером українських новин. Довіряти йому – це те саме, що довіряти росіянам, бо він насправді росіянином і є», – написав волонтер Сергій Стерненко.