ВАКС залишив під вартою трьох фігурантів справи, пов'язаної з Офісом генпрокурора

У справі «Карфаген» суд визначив застави від 11,7 млн до понад 93 млн грн

Найбільша сума застави становить понад 93 млн грн

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці тримання під вартою колишнього заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора, адвоката та ще одного підозрюваного. Відповідне рішення слідчі судді ухвалили 29 жовтня, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Водночас суд визначив альтернативні запобіжні заходи у вигляді застави. Для колишнього посадовця Офісу генпрокурора її розмір становить 93,184 млн грн, для адвоката – 11,7 млн грн, а для третього підозрюваного – 15 млн грн.

Якщо заставу внесуть, підозрювані будуть зобов'язані з'являтися за викликом слідчих, прокурорів і суду, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім того, їм заборонять спілкуватися з визначеним судом колом осіб щодо обставин кримінального провадження. Вони також повинні здати документи для виїзду за кордон та носити електронні браслети.

Нагадаємо, у вересні «Главком» повідомляв про операцію НАБУ та САП «Карфаген», у межах якої викрили ймовірну злочинну організацію за участю працівників Офісу генерального прокурора. За версією слідства, її учасники отримували неправомірну вигоду за невтручання в діяльність шахрайських колцентрів та легалізували отримані кошти.

Одним із ключових фігурантів справи став Сергій Кропива, який обіймав посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. 6 вересня суд узяв його під варту з альтернативою застави у 120 млн грн. Згодом Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Також «Главком» писав, що у жовтні дисциплінарна комісія підтвердила підстави для відсторонення Кропиви від посади. За даними НАБУ та САП, учасники ймовірної злочинної організації легалізували понад 89,9 млн грн.

22 жовтня «Главком» повідомив про арешт ще одного фігуранта операції «Карфаген» – колишнього начальника департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка. Суд визначив йому заставу в розмірі 8 млн грн. За версією слідства, він також відігравав одну з ключових ролей у корупційній схемі.

Крім того, «Главком» з'ясував, що колишній генпрокурор Руслан Кравченко протягом 2026 року щонайменше п'ять разів виїжджав у закордонні відрядження разом із Сергієм Кропивою. Ці поїздки офіційно пояснювали міжнародними зустрічами та переговорами.