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Наркоторгівці планували вбивство відомого журналіста та захисника Маріуполя

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Наркоторгівці планували вбивство відомого журналіста та захисника Маріуполя
Підозрювані, за інформацією НАБУ, обговорювали напад із молотками або застосування кислоти
фото: НАБУ

На оприлюднених НАБУ записах фігуранти обговорюють можливість облити кислотою Дениса Бігуса та побити колишнього військовополоненого

Учасники злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген», обговорювали напади на журналістів та активістів, які викривали їхню діяльність. Зокрема, серед можливих способів розправи звучали вбивство, застосування кислоти та побиття молотками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оприлюднені Національним антикорупційним бюро записи розмов фігурантів справи.

На записах учасники організації обговорюють напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. Після виходу розслідування Bihus.Info про мережу магазинів U420, де, за даними журналістів, продавали наркотичні речовини під виглядом «сувенірів», фігуранти розглядали можливість облити журналіста кислотою.

Також на записах ідеться про можливий напад на колишнього військовополоненого, захисника Маріуполя, який організовував протести проти діяльності угруповання. Учасники розмов обговорювали, зокрема, побиття чоловіка молотками або застосування кислоти.

Нагадаємо, у межах операції «Карфаген» НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у прикритті незаконного бізнесу та організації насильницьких злочинів. За версією слідства, до угруповання були причетні високопосадовці правоохоронних органів.

Раніше «Главком» повідомляв про викриття схеми легалізації мільйонів гривень у межах операції «Карфаген». За даними слідства, організацію створив один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора в середині 2025 року. Учасники угруповання отримували гроші від шахрайських колцентрів, а понад 10 млн грн розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом законних доходів.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експосадовцю Офісу генпрокурора Івану Тимошенку, який фігурує у справі. Суд визначив заставу в розмірі 8 млн грн, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити її на рівні 100 млн грн.

Крім того, виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо Сергія Кропиви, одного з головних фігурантів операції «Карфаген». Колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора підозрюють у можливій розтраті державного майна та внесенні неправдивих відомостей.

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Теги: НАБУ кримінал наркотики

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