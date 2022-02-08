Українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw

Навчання відбуватимуться до 20 лютого у кількох регіонах України

Збройні сили України паралельно із запланованими російсько-білоруськими навчаннями 10-20 лютого проведуть тренування із застосуванням відпрацювання можливостей ударних безпілотників Bayrаktar і протитанкових комплексів Javelin та Nlaw. Про це в ефірі «Свободи слова» на ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Українські збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де зокрема саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayrаktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії», – зазначив він.

Також Резніков анонсував ще одну партію озброєння від Британії.

Міністр додав, що разом із морським контингентом РФ утримує на тимчасово окупованих територіях України та вздовж кордонів 140 000 своїх військових. 11 із 72 табальйонно-тактичних груп перебувають в Білорусі. За даними НАТО, у Білорусі будуть дислоковані близько 30 тис. російських військових.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

До слова, Bayraktar вироблятимуть в Україні: Київ та Анкара підписали угоду.