Нас чекають складні, можливо вирішальні кілька тижнів

Росія не зробила жодного кроку від свого трактування Мінських угод

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США и НАТО послали Путина с его ультиматумами по поводу нерасширения, а то и скукоживания НАТО до границ 1997 года.

Но Путин не изменил риторику и только увеличил количество войск у границ Украины. Его беларусский коллега, вторя российским пропагандистам, рассказывает про развязывание войны Украиной и прочую чушь. Ермак о чем-то трет с Козаком. Европейские лидеры курсируют между Киевом и Москвой.

Сегодня президент Франции Макрон привезет из Москвы в столицу Украины «мирное» предложение Путина. На следующей неделе канцлер Шольц побывает в Киеве и Москве. Советники лидеров «нормандской четверки» стоят на низком старте, чтобы подмахнуть договоренности в случае их заключения. А 20 февраля закончится Олимпиада.

При этом Россия не сделала ни шага от своей трактовки Минских соглашений. Вначале выборы, затем передача ОРДЛО Украине с люстрированными боевиками в виде «народной милиции», культурной (российской) автономией и прочей херью, которая может взорвать Украину изнутри.

При этом Лукашенко называет Зеленского «безголовым», «аморфным» человеком без стержня. А Путин сравнивает президента Украины с насилуемой девушкой.

Да, я слышал истории, как Зеленский покорно часами сносил унижения от человека, которого считал своим хозяином. Но это было давно. Я надеюсь, что психологические особенности украинского президента отразятся не только на украинских политиках, и он не будет терпеть хамство, которые может стать началом большого унижения всей страны.

И очень сильно надеюсь, что путинские хотелки не будут приняты.

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