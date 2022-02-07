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    Пересування військ РФ на кордоні тепер можна відстежити через спеціальний сайт

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    На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ - Пересування військ РФ на кордоні тепер можна відстежити через спеціальний сайт
    На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ
    карта: 762project.org

    Завдання проєкту – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України

    В Україні запустили сайт 7.62 project, який відстежує пересування російських військ на кордоні України. Його засновницею та авторкою стала Марго Гонтар – міжнародна журналістка «Голосу Америки» та співзасновниця проєкту StopFake. Як вона розповіла в коментарі «Детектору медіа», задум проєкту з'явився в грудні 2021 року.

    27 січня цього року проєкт вивели публічно в онлайн. Зараз працює тестова версія, яку планують покращувати. На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ.

    Завдання проєкту, каже засновниця, – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України. Це дозволить відчути реальні масштаби загрози і розвінчуватиме фейки і пропаганду Кремля щодо відсутності російських військ в Україні чи на кордоні.

    «Тому ми вирішили, що важливо, щоб на старті проєкт був саме російською та англійською мовами – щоб протидіяти контенту кремлівських медіа та пропаганди. Українська версія вже в розробці», – пояснила Гонтар.

    Вона зазначає, що наразі велика частина інформації надходить від самих свідків пересування — цьому сприяють соціальні мережі.

    «Але подібних відео дуже багато, і вони потребують аналізу та внесення в контекст. Саме цим ми і займаємось, спираючись на власне розслідування та на аналіз інших авторитетних розслідувальних груп. Для перевірки ми використуємо техніки Osint-розвідки на основі відкритих даних – медіа, публікацій, соціальних мереж, даних супутників, перельотів тощо, звертаємось за необхідності до наших експертів та джерел», – розповіла Марго Гонтар.

    Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.

    «У проєкті є кілька постійних учасників, волонтерів та експертів, до яких ми звертаємось, з різних країн світу. Це журналісти, експерти з боротьби з дезінформацією, експерти з Osint, IT, колишні та теперішні військові. Ми тільки починаємо, і ця мережа розширюється», — додала Гонтар.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого».

    Також цього тижня президенти Німеччини, Франції та Польщі зберуться для обговорення ситуації в Україні.

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    Теги: Росія ЗМІ армія волонтер військові Україна соціальні мережі журналіст кордон
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    Пересування військ РФ на кордоні тепер можна відстежити через спеціальний сайт