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    Повернення Криму Україні. Путін погрожує світу ядерною війною

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    Очільник Кремля Володимир Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією - Повернення Криму Україні. Путін погрожує світу ядерною війною
    Очільник Кремля Володимир Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією
    фото з відкритих джерел

    Путін боїться, що Україна в НАТО вимагатиме повернути Крим

    Президент РФ Володимир Путін боїться, що Україна «нападе» на окупований Росією Крим. Російський диктатор каже, що якщо Україна буде у НАТО, у такому разі відбудеться конфлікт РФ із Альянсом. Його слова наводять росЗМІ.

    За словами Путіна, якщо Україна та НАТО намагатимуться повертати Крим, то країни Європи будуть автоматично втягнуті у війну. «Переможців не буде», – зазначив Путін.

    Президент країни-агресорки «розуміє, що сили Альянсу та Росії не можна порівняти». Тому він нагадав, що «РФ є однією з провідних ядерних держав».

    «Ви навіть не встигнете й оком змигнути, коли виконуватимете пункт п'ятий римського договору», – зазначив він, згадуючи пункт про колективну взаємовиручку членів НАТО.

    Тижнем раніше він також згадував, що Росії при деокупації Криму та частини Донбасу доведеться воювати з силами Альянсу та «бандерівцями».

    Тим часом українська влада неодноразово наголошувала, що боротися за півострів буде політико-дипломатичними шляхами, а не силовими.

    Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи.

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    Теги: Крим окупанти НАТО війна Путін Україна окуповані території
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    Повернення Криму Україні. Путін погрожує світу ядерною війною