Перейшов на бік ворога: прокуратура оголосила підозру експоліцейському

Правоохоронець з м. Ізюм співпрацює з окупантами

Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі

Колишній поліцейський з м. Ізюм на Харківщині перейшов на сторону окупантів. Місцева прокуратура оголосила зраднику підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому працівнику правоохоронного органу України за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у березні 2022 року правоохоронець отримав пропозицію від військовослужбовців країни-агресора щодо патрулювання міста та гарантування безпечного перебування окупантів, на яку він погодився. На виконання завдання своїх «кураторів» підозрюваний почав пропонувати своїм колишнім колегам перейти на бік ворога, проте отримав відмову.

Зраднику загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків.