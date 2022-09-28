Поліція викрила «бізнесменок», які знімали з пенсіонерів «порчу»

Фігурантки заволоділи понад 300 тис. грн, майже 20 тис. доларів та більше 500 євро

Столичні правоохоронці затримали групу зловмисниць, які виманювали гроші у пенсіонерів, пропонуючи зняти «порчу». Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що правопорушниці діяли на території Дніпровського та Дарницького районів, а також у місті Вишневе. Таким чином фігурантки заволоділи понад 300 тис. грн, майже 20 тис. доларів та більше 500 євро.

«У ході відпрацювання інформації про злочин, співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичної поліції викрили та затримали трьох громадянок за вчинення шахрайства. Правопорушницями виявились 24-річна мешканка Харкова, 36-річна та 42-річна жительки Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Зловмисниць затримали безпосередньо після вчинення шахрайських дій. Встановлено, що фігурантки підходили на вулиці до жінок похилого віку та пропонували їм зняти «порчу». Потерпілі не підозрювали про обман та віддавали «ворожкам» свої заощадження.

Наразі 24-річну та 36-річну правопорушницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, щодо третьої спільниці – вирішується питання про її статус у кримінальному проваджені. Під час поверхневої перевірки у жінок виявлено та вилучено сумку, яка використовувалась під час вчинення злочину та гроші.

За даним фактом слідчими відділами Дніпровського, Дарницького та Бучанського управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1, 2 та 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Санкція статі передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині шахрайка «зняла порчу» з пенсіонера за 600 тис. грн.