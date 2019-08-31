Підозрюваних у нападі на журналіста «112 Україна» відправили під домашній арешт



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Чоловіки із застосуванням сили перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту

Суд відправив двох підозрюваних у нападі на журналіста на Харківщині під домашній арешт.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

«58-річному підозрюваному Золочівський районний суд обрав цілодобовий домашній арешт, 33-річному – нічний домашній арешт», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 28 серпня у селищі Золочів між працівниками лісопереробного підприємства та журналістами стався конфлікт під час зйомок відеосюжету.

Як з’ясували слідчі, чоловіки із застосуванням сили перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч.1 ст. 186 (грабіж), ст.293 (групове порушене громадського порядку), ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. За вчинення даних злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.