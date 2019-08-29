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    Прокуратура повідомила трьом затриманим про підозру у нападі на знімальну групу «112 Україна»

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    Прокуратура повідомила трьом затриманим про підозру у нападі на знімальну групу «112 Україна»
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Затриманим повідомлено про підозру в насильстві по відношенню до знімальної групи телеканалу «112 Україна» і перешкоджанні її діяльності на Харківщині

    Прокуратура повідомила трьом затриманим жителям Харківської області про підозру в насильстві по відношенню до журналістів знімальної групи телеканалу «112 Україна» і перешкоджанні їхній професійній діяльності в Золочівському районі. Про це сказано у повідомленні прес-служби прокуратури області.

    За даними відомства, всім трьом повідомили про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

    При цьому двом із них повідомили ще і про підозру за ч. 2 ст. 345-1 (умисне заподіяння журналістові побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності) Кримінального кодексу.

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    За даними прокуратури, 28 серпня роботі знімальної групи у складі журналіста і 2 операторів біля лісопереробного підприємства перешкоджали охоронці, які закривали об'єктиви камер і штовхали дівчину-оператора.

    Вони випустили повітря з коліс автомобіля, на якому прибула знімальна група, і розгойдували машину.

    Коли 26-річний журналіст телеканалу намагався знімати те, що відбувається, на камеру мобільного телефону, чоловіки наздогнали його, повалили на землю, вибили з рук гаджет і завдали тілесних ушкоджень.

    За висновком медичного огляду, у журналіста забиття внутрішніх органів і синці.

    Як повідомлялось, 28 серпня поліція затримала 30 людей за напад на знімальну групу телеканалу «112 Україна» в Харківській області.

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