Доба на Донбасі: загинули троє українських військових

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Новоолександрівки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Обставини з’ясовуються.

Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 14 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 56 адміністративних правопорушень.

Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4114 транспортних засобів та 4393 особи. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 416 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 664 особи.