Київський суд арештував майно родичів «злодія в законі» «Умки» (перелік)

Підозрюваному Сергію Олійнику («Умці») загрожує від 12 до 15 років в’язниці з конфіскацією майна

Печерський районний суд Києва арештував майно, яким володіють мешканець Дніпра Сергій Олійник («злодій в законі» на прізвисько «Умка») та його близькі родичі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали від 24 травня.

Під арештом із забороною відчуження та розпорядження опинилися:

квартира підозрюваного площею 54,2 кв. м у Дніпрі;

майно брата «Умки» (паркувальне місце площею 16 кв. м, квартира площею 107,4 кв. м, будівлі і споруди площею 752,4 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser 200);

нерухомість та автомобілі синів підозрюваного (навіс, що розташований у будинку квартирного типу площею 18,3 кв. м, два паркувальних місця загальною площею 31 кв. м, чотири квартири загальною площею 360 кв. м, частини двох земельних ділянок і спортивно-оздоровчого комплексу, нежитлове приміщення в будівлі торгівельно-комерційного призначення площею 339,1 кв. м, два автомобілі Audi Q3 і Land Rover Range Rover, нежитлове приміщення площею 94,1 кв. м,);

автомобіль Volkswagen Jetta, який володіє племінник «Умки»;

земельна ділянка і частину житлового будинку загальною площню 131,9 кв. м, якій належать тещі «злодія в законі»;

майно тестя «Умки» (земельна ділянка, житловий будинок площею 49,2 кв. м, паркувальне місце площею 12,8 кв. м, квартира площею 78,8 кв. м, автомобіль Toyota Camry);

майно племінниці підозрюваного (паркувальне місце площеюа 13,8 кв. м, дві квартири площами 86,1 кв. м і 106,8 кв. м, автомобіль Mazda 6);

майно дружини «злодія в законі» (нежитлове приміщення площею 152,4 кв. м, земельна ділянка, житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 453,1 кв. м, два автомобіля Lexus LX 450 і Land Rover Range Rover Velar);

майно батька «Умки» (паркувальне місце площа 16,2 кв. м, нежитлове приміщення площею 8,5 кв. м, домовлодіння площею 520 кв. м, автомобіль Skoda Kodiaq);

майно матері «Умки» (квартира площею 115,6 кв. м, паркувальне місце площею 16,2 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200)

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За твердженням прокурора першого відділу Офісу генерального прокурора Сергія Харіна, який подав відповідні клопотання із накладення арешту, перелічене рухоме та нерухоме майно «злодій в законі» «Умка» придбав за кошти, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень і оформив на близьких родичів.

У разі винесення судом обвинувального вироку це майно підпадатиме під спеціальну конфіскацію.

Як повідомляв «Главком», 21 травня Печерський районний суд Києва відправив під варту двох «злодіїв в законі» «Лашу Свана» і «Умку». Вони арештовані до 18 липня 2021 року без права внесення застави. Їм інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

За даними МВС, підозрювані є вихідцями з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

«Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Під час обшуків у затриманих «злодіїв в законі» «Умки» і «Лаші Свана» було знайдено понад $3,2 млн так званого общаку. Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія в законі», набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 «злодіїв в законі» та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.