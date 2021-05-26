Україна масово висилає «злодіїв у законі»

«Кримінальним авторитетам» скасували дозвіл на проживання в Україні

Україна скасувала кільком десяткам «кримінальних авторитетів» дозвільні документи на проживання, частина з них депортована до країн їхнього походження. Про це сьогодні повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що такі заходи були прийняті в ході відпрацювання з викриття представників криміналітету, включених до списку санкцій РНБО, затверджений указом президента України.

Так, 27 представникам криміналітету зі списку санкцій РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, 10-х примусово повернули до країн їхнього походження із забороною в'їзду на територію держави. Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України.

«У переліку 17 «авторитетів», яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні - кілька т.зв. «смотрящих» і уродженці різних країн. Всі вони підозрювані в кримінальних процесах, більшість з них перебуває в місцях позбавлення волі. Кожен з них буде відповідати за свої «справи» і нести відповідальність відповідно до українського законодавства», – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції наголосили, що робота з протидії поширення злочинного впливу т.зв. кримінальних авторитетів зі списку санкцій РНБО триває.

20 травня стало відомо, що поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

Згодом поліція вилучила у найвпливовіших «злодіїв у законі» понад $3,2 млн, машини та зброю.

До слова, РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі.