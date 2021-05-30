У поліції показали, як «ірпінський втікач» маскувався від правоохоронців

Окрім кримінальної відповідальності за розбій, зловмисник також отримає підозру за скоєння втечі

Зловмисник для маскування одягнув панамку і жилетку

Небезпечний злочинець, який втік з-під варти Ірпінського міського суду, був сьогодні затриманий біля станції метро «Нивки» у Києві. Подробиці спецоперації розповів начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, зловмисник для маскування одягнув панамку і жилетку.

Правоохоронці зафіксували на камеру перші хвилини після затримання втікача Мамедсоя Афраса Куддасар-Огли. Окрім кримінальної відповідальності за розбій, він також отримає підозру за скоєння втечі.

Як повідомлялося раніше, зловмисника звинувачують за статтею 187 КК України (розбій). Він знайомився з жінками, запрошував їх на побачення, а під час зустрічі грабував.

Яким чином чоловікові вдалося втекти із зали суду, наразі встановлюють правоохоронці.

Учора стало відомо, що через втечу підозрюваного у Київській області було введено поліцейську спецоперацію щодо розшуку та затримання зловмисника, а в районі Ірпеня озброєні правоохоронці перевіряли кожну машину, яка виїжджає з міста.

30 травня уродженця Азербайджану, що втік із зали суду на Київщині, спіймали у Києві.

Нагадаємо, що Україна скасувала кільком десяткам «кримінальних авторитетів» дозвільні документи на проживання, частина з них депортована до країн їхнього походження. Так, 27 представникам криміналітету зі списку санкцій РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, 10-х примусово повернули до країн їхнього походження із забороною в'їзду на територію держави. Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України.

Зокрема, 28 травня з Волинської області було примусово депортовано на батьківщину громадянина Грузії, внесеного до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, який встиг оформити шлюб та вид на мешкання в Україні.

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