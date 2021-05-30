У поліції показали, як «ірпінський втікач» маскувався від правоохоронців
Окрім кримінальної відповідальності за розбій, зловмисник також отримає підозру за скоєння втечі
Зловмисник для маскування одягнув панамку і жилетку
Небезпечний злочинець, який втік з-під варти Ірпінського міського суду, був сьогодні затриманий біля станції метро «Нивки» у Києві. Подробиці спецоперації розповів начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
За його словами, зловмисник для маскування одягнув панамку і жилетку.
Правоохоронці зафіксували на камеру перші хвилини після затримання втікача Мамедсоя Афраса Куддасар-Огли. Окрім кримінальної відповідальності за розбій, він також отримає підозру за скоєння втечі.
Як повідомлялося раніше, зловмисника звинувачують за статтею 187 КК України (розбій). Він знайомився з жінками, запрошував їх на побачення, а під час зустрічі грабував.
Яким чином чоловікові вдалося втекти із зали суду, наразі встановлюють правоохоронці.
Учора стало відомо, що через втечу підозрюваного у Київській області було введено поліцейську спецоперацію щодо розшуку та затримання зловмисника, а в районі Ірпеня озброєні правоохоронці перевіряли кожну машину, яка виїжджає з міста.
30 травня уродженця Азербайджану, що втік із зали суду на Київщині, спіймали у Києві.
Нагадаємо, що Україна скасувала кільком десяткам «кримінальних авторитетів» дозвільні документи на проживання, частина з них депортована до країн їхнього походження. Так, 27 представникам криміналітету зі списку санкцій РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, 10-х примусово повернули до країн їхнього походження із забороною в'їзду на територію держави. Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України.
Зокрема, 28 травня з Волинської області було примусово депортовано на батьківщину громадянина Грузії, внесеного до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, який встиг оформити шлюб та вид на мешкання в Україні.
Читайте також: Україна масово висилає «злодіїв у законі»