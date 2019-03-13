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    Кримінал

    Поліція минулого року викрила 249 груп нелегалів в Україні

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    Нелегали намагаються перетнути державний кордон - Поліція минулого року викрила 249 груп нелегалів в Україні
    Нелегали намагаються перетнути державний кордон
    Фото з відкритих джерел

    Вартість незаконного транзиту одного нелегала через територію України становить близько 3000 доларів

    Протягом 2018 року поліцейські спільно з міграційною службою і прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів, у складі яких перебували 1278 іноземців. Про це в середу, 13 березня, повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Як пояснив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, нелегальна міграція є прибутковим бізнесом, адже вартість незаконного транзиту одного нелегала через територію України становить близько 3000 доларів.

    За його словами, необхідно посилити взаємодію поліції з державною міграційною службою зі встановлення законності перебування на території України іноземців - фігурантів кримінальних проваджень, а також проведення перевірки законності видачі їм документів на право тимчасового або постійного перебування в країні.

    «У своїй роботі робимо акцент на посиленні контролю і обмеженні в'їзду іноземцям, які прибувають в Україну реалізовувати злочинні наміри, і намагаються дестабілізувати ситуацію в країні», - запевнив Аброськін.

    Нагадаємо, що наприкінці лютого на Сумщині було засуджено організатора каналу незаконної міграції іноземців до ЄС.

    Також в 2018-му в Києві було виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів.

    Зазначимо, що 1 березня в Україні стартувала спецоперація «Мігрант»

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