Відсьогодні в Україні стартує спецоперація «Мігрант»



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Основною метою спецоперації є запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання правил перебування на території України

До операції «Мігрант» будуть залучені Держприкордонслужба, поліція, СБУ, Державна міграційна служба

На території України з 1 березня до 31 травня відбудуться цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

Про це поінформував на брифінгу в «Укрінформі» помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

«На виконання доручення МВС у період з 1 березня до 31 травня на території України планується проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю у міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант», до яких будуть залучені Держприкордонслужба, поліція, СБУ, Державна міграційна служба», - сказав Слободян.

За його словами, основною метою операції є запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України.

Слободян підкреслив, що така спецоперація проводиться в Україні не вперше, і вона вже підтвердила свою ефективність. Так, 2018 року в ході проведення відповідних заходів правоохоронцям вдалося суттєво зменшити рівень нелегальної міграції, заявив він.

Нагадаємо, у 2018 році за результатами співбесід ухвалено рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців, про заборону в’їзду - стосовно 1136 іноземців.