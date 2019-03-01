  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Відсьогодні в Україні стартує спецоперація «Мігрант»

    • Розсилка
    <p>Основною метою спецоперації є запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання правил перебування на території України</p> - Відсьогодні в Україні стартує спецоперація «Мігрант»

    Основною метою спецоперації є запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання правил перебування на території України

    До операції «Мігрант» будуть залучені Держприкордонслужба, поліція, СБУ, Державна міграційна служба

    На території України з 1 березня до 31 травня відбудуться цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

    Про це поінформував на брифінгу в «Укрінформі» помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

    «На виконання доручення МВС у період з 1 березня до 31 травня на території України планується проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю у міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант», до яких будуть залучені Держприкордонслужба, поліція, СБУ, Державна міграційна служба», - сказав Слободян.

    За його словами, основною метою операції є запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України.

    Слободян підкреслив, що така спецоперація проводиться в Україні не вперше, і вона вже підтвердила свою ефективність. Так, 2018 року в ході проведення відповідних заходів правоохоронцям вдалося суттєво зменшити рівень нелегальної міграції, заявив він.

    Нагадаємо, у 2018 році за результатами співбесід ухвалено рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців, про заборону в’їзду - стосовно 1136 іноземців. 

    Читайте також
    Національна поліція України прикордонники МВС СБУ Держприкордонслужба мігранти Україна Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ