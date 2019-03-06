Євросоюз заявив про успішний вихід з міграційної кризи



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Євросоюз за останні кілька років надав захист і підтримку мільйонам людей

У ЄС також опублікували перелік необхідних термінових заходів у сфері міграції

Європейському Союзу вдалося подолати найбільш серйозну після Другої світової війни міграційну кризу в Європі і перебудувати управління міграційними потоками.

Про це заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос на засіданні Єврокомісії в середу, 6 березня, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

При цьому в Єврокомісії наголошують на необхідності додаткових зусиль для подальшого зміцнення міграційної політики Євросоюзу.

«Результати нашого спільного європейського підходу до міграції говорять самі за себе: незаконні прибуття (мігрантів - ред) відтепер менш численні, ніж до кризи; європейський корпус прикордонників і берегової охорони забезпечив спільний захист кордонів ЄС на небувалому рівні, й у співпраці з нашими партнерами ми працюємо над забезпеченням законних шляхів в'їзду (в ЄС - ред), одночасно збільшуючи масштаб повернення (тих, хто незаконно в'їхав - ред.)», - зазначив Аврамопулос.

У Єврокомісії також опублікували перелік необхідних термінових заходів у сфері міграції. До них входить збільшення допомоги Марокко на західному середземноморському маршруті. У західному Середземномор'ї також необхідні заходи щодо поліпшення управління міграційною ситуацією для повернення мігрантів додому, розгляду прохань про притулок і забезпечення гідних умов проживання мігрантів.