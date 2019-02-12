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    У 2018-му в Києві виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів

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    У Києві п<span>равоохоронці затримали уродженців Пакистану, які переправляли нелегалів через кордон</span> - У 2018-му в Києві виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів
    У Києві правоохоронці затримали уродженців Пакистану, які переправляли нелегалів через кордон

    Кількість нелегалів зростає із року в рік

    За 11 місяців 2018 року Державна міграційна служба зафіксувала у Києві більше як 1100 нелегальних мігрантів. Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    «Для порівняння, в 2017 році Державна міграційна служба зафіксувала 957 нелегалів, в 2016 - 575, 2015 - 313, в 2014 році - всього 182 громадян інших держав, які прибули до Києва без дотримання процедури в'їзду», - написав він.

    Пабат повідомив, що у два рази частіше за фактом нелегального перебування в Києві затримувалися громадяни Росії. Крім того, багато нелегалів із Бангладеш, також стабільно високий показник міграції серед громадян Азербайджану.

    «Рідше мігрували протизаконним шляхом громадяни Узбекистану, Грузії, В'єтнаму», - зазначив депутат.

    Також Пабат звернув увагу на те, що помітно виросла (в 3 рази) частка серед нелегалів жіночої статі.

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    У 2018-му в Києві виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів
    У 2018-му в Києві виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів
    У 2018-му в Києві виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів
    У 2018-му в Києві виявлено рекордну кількість нелегальних мігрантів

    Нагадаємо, у січні 2019 року у Києві було затримано громадянина Малі – ймовірного організатора переправлення незаконних мігрантів через кордон.

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