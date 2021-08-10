Фаріон назвала спортсменку Магучіх «біологічним сміттям» (відео)

Фаріон звернула увагу на те, що у день появи скандальних фото на фронті загинув український захисник

НОК повинен віддати медаль чемпіонки назад, переконана мовознавиця, членкиня партії «Свобода» Ірина Фаріон

Коментуючи обійми та фото з російською спортсменкою бронзової призерки Олімпіади Ярослави Магучіх, Ірина Фаріон не стримувала емоцій.

«Це публічний вчинок колаборації, ще одне свідчення того, що тіло без їдеї нічого не варте, воно просто сміття. І ця особа, це сміття, задемонструвала тоді, коли нам стріляють в лице, коли нас убивають. Ця особа на весь світ підтвердила тезу Путіна про те, що ми адін народ. Тому на місці НОК я би повернула медаль цього біологічного сміття назад», – заявила мовознавиця на своєму Youtube-каналі.

Вона публічно звернулася до спортсменки словами «якщо би ти, бабо, мала дитину і твою дитину вбили б, ти обнімалася б з убивцею?».

«Отже, це зі сфери найдикішого потворства, з одного боку, і а з іншого – це підтверджує панування глобальної ідеології лібералізму, де абсолютно розмита мораль і немає рубіконів у стосунках між людьми. З огляду на це можемо думати, що війна у нас в країні триватиме ще довго. І найкращих вбиватимуть, а найгірші, які є просто тілом, будуть виставляти Україну у найдикішому світлі», – прийшла до висновку членкиня партії «Свобода».

Вона також звернула увагу на те, що у день появи фото на фронті загинув український захисник.

«Ця женщіна, це тіло, мало можливість поїхати на олімпіаду тільки тому, що наші воїни захищають це тіло своєю душею і серцем», – наголосила Фаріон.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила спільні фото зі своєю російською колегою Марією Ласіцкене після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Після цього Міноборони викликало Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, на розмову.

Проте мер Дніпра підтримав спортсменку, звернувши увагу на юний вік дівчини, яка «зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями».

У той же час олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк вважає, що представники української делегації на Олімпіаді-2020 повинні були роз’яснити спортсменам, як їхні дії можуть бути оцінені в інформаційному просторі.