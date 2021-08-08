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    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді

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    Магучіх була з прапором України, а Ласіцкене з прапором Олімпійського комітету Росії - Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Магучіх була з прапором України, а Ласіцкене з прапором Олімпійського комітету Росії
    Фото: reuters.com

    Ярослава Магучіх і її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту

    Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх і її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Обидві дівчини увійшли до трійки кращих. Знімки опублікувало агентство Reuters.

    19-річна українка Магучіх посіла третє місце, показавши результат у 2 метри. 28-річна російська спортсменка отримала «золото», стрибнувши на 2,04 метра.

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    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді
    Фото: reuters.com

    Після змагань переможниця і бронзова призерка обійнялися і сфотографувалися. Магучіх була з прапором України, а Ласіцкене з прапором Олімпійського комітету Росії, адже за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) через допінговий скандал російські спортсмени до 16 грудня 2022 року не можуть виступати під прапором і гімном Росії.

    Нагадаємо, срібна нагорода Олени Старікової на велотреку стала останньою для української збірної на Олімпіаді. В Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.


    Теги: російські спортсмени скандал Марія Ласіцкене золото
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    Атлетки-медалістки України і Росії обійнялися та зробили спільні знімки на Олімпіаді