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    Заблокували «пейсаті ліберасти»: Ірина Фаріон назвала причину збою у Facebook

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    Ірина Фаріон вирішила, що її Facebook заблокували &laquo;пейсаті ліберасти&raquo; - Заблокували «пейсаті ліберасти»: Ірина Фаріон назвала причину збою у Facebook
    Ірина Фаріон вирішила, що її Facebook заблокували «пейсаті ліберасти»
    Фото з відкритих джерел

    Фаріон вважає, що причиною проблем з її сторінкою у Facebook став її допис про Олену Пчілку

    Колишня народна депутатка від ВО «Свобода» Ірина Фаріон заявила, що її сторінку у Facebook заблокували «пейсаті ліберасти». Про це Фаріон написала у Telegram.

    Фаріон вважає, що причиною проблем з її сторінкою у Facebook став її допис про відому українську письменницю Олену Пчілку.

    «Цікавезно!!!! Неможливо зайти на мою ФБ сторінку. Думаю, що мій черговий профіль пейсаті ліберасти завалили....Цьому посприяла, мабуть, студія про Олену Пчілку. Працюймо тут», – написала Фаріон.

    Вона також зазначила, що раніше було знищено шість її профілів і офіційну сторінку, де було понад 40 тисяч підписників.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

    Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

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    Теги: Свобода Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Ірина Фаріон Instagram WhatsApp
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    Заблокували «пейсаті ліберасти»: Ірина Фаріон назвала причину збою у Facebook