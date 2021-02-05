На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
Поліція ліквідувала шахрайський call-центр
Там правоохоронці виявили десятки ноутбуків, 4G модемів, мобільних телефонів, банківських карток, сімкарт українських мобільних операторів та чорнові записи.
Як встановили полісмени, підозрювані використовували SIP телефонію. Шахраї дзвонили не лише українцям, а й іноземцям. Вони представлялися співробітниками банків та запевняли громадян, що треті особи зняли гроші з їхніх карток. Розповідаючи заздалегідь продумані легенди, входили до них в довіру.
За однією з таких вигаданих історій громадянам розповідали, що їхні прізвища фігурують у кримінальному провадженні. Щоб нібито якомога швидше укласти договір із адвокатом та погасити державні витрати, громадяни мали виконати покрокові вказівки шахраїв. Зокрема, перерахувати гроші на конкретний електронний гаманець.
В організації незаконної діяльності обґрунтовано підозрюються 45-річний прилучанин та два іноземці 41-го та 43-х років. Для своєї діяльності вони винайняли житло у селі неподалік обласного центру.
Триває досудове розслідування.