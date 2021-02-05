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    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян

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    Шахраї дзвонили не лише українцям, а й іноземцям - На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    Шахраї дзвонили не лише українцям, а й іноземцям
    Фото: Нацполіція

    Поліція ліквідувала шахрайський call-центр

    Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області провели обшук у приміщенні шахрайського call-центру.

    Там правоохоронці виявили десятки ноутбуків, 4G модемів, мобільних телефонів, банківських карток, сімкарт українських мобільних операторів та чорнові записи.

    Як встановили полісмени, підозрювані використовували SIP телефонію. Шахраї дзвонили не лише українцям, а й іноземцям. Вони представлялися співробітниками банків та запевняли громадян, що треті особи зняли гроші з їхніх карток. Розповідаючи заздалегідь продумані легенди, входили до них в довіру.

    За однією з таких вигаданих історій громадянам розповідали, що їхні прізвища фігурують у кримінальному провадженні. Щоб нібито якомога швидше укласти договір із адвокатом та погасити державні витрати, громадяни мали виконати покрокові вказівки шахраїв. Зокрема, перерахувати гроші на конкретний електронний гаманець.

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    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян
    На Чернігівщині «працівники банків» видурювали гроші у довірливих громадян

    В організації незаконної діяльності обґрунтовано підозрюються 45-річний прилучанин та два іноземці 41-го та 43-х років. Для своєї діяльності вони винайняли житло у селі неподалік обласного центру.

    Триває досудове розслідування.

    Теги: обшук шахрайство банки гроші Чернігівщина іноземці розслідування поліція
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