Вінницькі наркоторговці: правоохоронці затримали молодика із забороненими речовинами
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років з конфіскацією майна
Вінницькі правоохоронці затримали 20-річного хлопця з синтетичними наркотиками.
У нього вилучили близько
Наркотики хлопець продавав через мобільні додатки.
За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, оперативники отримали інформацію, про можливу причетність до збуту наркотиків 20-річного вінничанина. Згодом інформація підтвердилась. Хлопця затримали з 50-ма грамами PVP-солі.
Як з’ясувалось, наркотичні засоби молодик фасував, продавав через мобільні додатки та робив закладки.
Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.
Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, кількома днями раніше у Вінниці правоохоронці затримали юнака, який торгував наркотиками. За даними правоохоронців, хлопець збував наркотики через Телеграм-канали. У нього вилучили два підготовлених для продажу згортки з амфетаміном, ще 4 знайшли вдома. Правопорушник показав поліцейським місця, де він уже встиг облаштувати закладки з психотропною речовиною.