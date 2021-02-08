Вінницькі наркоторговці: правоохоронці затримали молодика із забороненими речовинами

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років з конфіскацією майна

Вінницькі правоохоронці затримали 20-річного хлопця з синтетичними наркотиками.

У нього вилучили близько 50 грамів наркотичної солі, а після затримання він показав ще понад 20 закладок, повідомляється на сторінці Facebook Поліції Вінницької області.

Наркотики хлопець продавав через мобільні додатки.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, оперативники отримали інформацію, про можливу причетність до збуту наркотиків 20-річного вінничанина. Згодом інформація підтвердилась. Хлопця затримали з 50-ма грамами PVP-солі.

Як з’ясувалось, наркотичні засоби молодик фасував, продавав через мобільні додатки та робив закладки.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Вінниці правоохоронці затримали юнака, який торгував наркотиками. За даними правоохоронців, хлопець збував наркотики через Телеграм-канали. У нього вилучили два підготовлених для продажу згортки з амфетаміном, ще 4 знайшли вдома. Правопорушник показав поліцейським місця, де він уже встиг облаштувати закладки з психотропною речовиною.