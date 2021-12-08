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    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)

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    Затриманим&nbsp;&laquo;світить&raquo; позбавлення волі до восьми років - Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Затриманим «світить» позбавлення волі до восьми років
    фото: npu.gov.ua

    Зловмисники маскували закладки під каміння, яке власноруч робили з цементу

    Правоохоронці затримали двох миколаївців у яких вилучили більше 260 г амфетаміну, понад 400 г канабісу та 80 закладок із психотропними речовинами.

    Незвично те, що зловмисники маскували закладки під каміння, яке власноруч робили з цементу. Щоб не привертати зайву увагу залишали камінець із замовленням у певному місці, про яке інформували клієнта через месенджер. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку сягає 300 тисяч гривень.

    Організували розповсюдження заборонених речовин двоє жителів Миколаєва − 48-річна жінка та 27-річний чоловік. Їхню незаконну діяльність викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ спільно зі слідчими Миколаївського районного управління поліції.

    Наркотичні засоби та психотропи фігуранти зберігали за місцем проживання, частину закладок поліцейські знайшли у жінки навіть в гаманці.

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    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)
    фото: npu.gov.ua

    Нагадаємо, днями столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.

    24 жовтня чоловік намагався сокирою зламати банкомат у Кагарлику.

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    Теги: Миколаївщина наркотики поліція
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    Наркотики в бетоні: поліція затримала кмітливих зловмисників (фото)