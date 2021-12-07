Пікантний злочин. Стали відомі подробиці пограбування секс-шопу у Запоріжжі

Чоловік відмовився розповідати, куди подів п’ять вібраторів за одну ніч

У Запоріжжі чоловік серед ночі пограбував секс-шоп «Полуничка» і потрапив на камери спостереження. «Сексуальний злодюжка», як охрестили його копи, вдерся у приміщення і вкрав п'ять вібраторів та п'ять анальних змазок.

Як розповіли «Надзвичайні новини», грабіжник навіть грошей із каси не взяв. Шукали його недовго: взяли тієї ж ночі.

Коли чоловіка затримали, окрім змазки у нього нічого не знайшли. Чоловік відмовився розповідати, куди подів п’ять вібраторів лише за одну ніч.

До слова, Солом'янський суд Києва 27 серпня конфіскував на користь України 475 вібраторів. Вироби знаходяться на складі київської митниці, а далі їх, швидше за все, продадуть на аукціоні.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду, на початку квітня 2021 року працівники відділу митного оформлення митного посту «Вишневе» в Київській області отримали декларацію. Там було написано про ввезення в Україну нібито «апаратури вібромасажної електричної не медичного призначення» з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У процесі перетину митного контролю в пункті пропуску «Ягодин» Волинської області один з митників виявив незадекларовані предмети. Ними виявилися вібратори в кількості 475 штук на загальну суму 635,5 тис. гривень.