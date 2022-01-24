Поліція затримала підозрюваного у крадіжці з сейфа судді $120 тисяч (фото)

У затриманого вилучили речові докази його причетності до правопорушення, заявили у поліції

Поліцейські затримали підозрюваного в пограбуванні апеляційного господарського суду у Львові у ніч проти 18 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, до крадіжки $120 тисяч з кабінету судді причетний 28-річний мешканець Червонограда. Встановлено, що раніше його було неодноразово притягнуто до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.

Затриманому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі, фото: Нацполіція

Зловмисника затримали вчора, 23 січня. У нього вилучили речові докази його причетності до правопорушення, заявили у поліції.

Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Львові грабіжник зламав сейф у кабінеті одного із суддів Західного апеляційного господарського суду і викрав $120 тисяч. У приміщенні він пробув трохи більше восьми хвилин.

Зловмисник потрапив у приміщення суду, розбивши з тильного боку будівлі вікно на другому поверсі, це зафіксували камери відеоспостереження. На другий поверх він заліз по ґратах на вікні першого поверху.