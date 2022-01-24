  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Поліція затримала підозрюваного у крадіжці з сейфа судді $120 тисяч (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Грабіжник пробрався у приміщення&nbsp;Західного апеляційного господарського суду - Поліція затримала підозрюваного у крадіжці з сейфа судді $120 тисяч (фото)

    Грабіжник пробрався у приміщення Західного апеляційного господарського суду

    фото з відкритих джерел

    У затриманого вилучили речові докази його причетності до правопорушення, заявили у поліції

    Поліцейські затримали підозрюваного в пограбуванні апеляційного господарського суду у Львові у ніч проти 18 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

    За даними правоохоронців, до крадіжки $120 тисяч з кабінету судді причетний 28-річний мешканець Червонограда. Встановлено, що раніше його було неодноразово притягнуто до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.

    Затриманому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі, фото: Нацполіція

    Затриманому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі, фото: Нацполіція

    Зловмисника затримали вчора, 23 січня. У нього вилучили речові докази його причетності до правопорушення, заявили у поліції.

    Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Раніше повідомлялося, що у Львові грабіжник зламав сейф у кабінеті одного із суддів Західного апеляційного господарського суду і викрав $120 тисяч. У приміщенні він пробув трохи більше восьми хвилин.

    Зловмисник потрапив у приміщення суду, розбивши з тильного боку будівлі вікно на другому поверсі, це зафіксували камери відеоспостереження. На другий поверх він заліз по ґратах на вікні першого поверху.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України суд кримінал Львів пограбування суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція затримала підозрюваного у крадіжці з сейфа судді $120 тисяч (фото)