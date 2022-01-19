Волинянин відсидить у в’язниці чотири роки за пляшку горілки

Чоловік раніше відбував термін за пограбування і був звільнений умовно-достроково

На Волині чоловік був засуджений за крадіжку пляшки горілки з магазину. Зловмисника засудили до чотирьох років та трьох місяців ув'язнення.

Вирок винесено в Маневицькому райсуді Волинської області. Документ було опубліковано 13 січня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документами, інцидент стався 26 січня 2021 році у селищі Маневичі. У магазині зловмисник украв пляшку горілки, вартість якої становить 64,17 гривні. Обвинувачений сховав товар у штани, а коли продавці помітили крадіжку, він втік із місця злочину.

На суді чоловік визнав свою провину та покаявся. Він розповів, що був п'яний і попросив його сильно не карати.

У суді врахували каяття та відшкодування вартості вкраденого товару, проте кваліфікували злочин як «важкий, вчинений повторно».

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