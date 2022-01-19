  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Волинянин відсидить у в’язниці чотири роки за пляшку горілки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Крадія засудили за &laquo;тяжкий злочин&raquo; - Волинянин відсидить у в’язниці чотири роки за пляшку горілки
    Крадія засудили за «тяжкий злочин»
    фото з відкритих джерел

    Чоловік раніше відбував термін за пограбування і був звільнений умовно-достроково

    На Волині чоловік був засуджений за крадіжку пляшки горілки з магазину. Зловмисника засудили до чотирьох років та трьох місяців ув'язнення.

    Вирок винесено в Маневицькому райсуді Волинської області. Документ було опубліковано 13 січня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    Згідно з документами, інцидент стався 26 січня 2021 році у селищі Маневичі. У магазині зловмисник украв пляшку горілки, вартість якої становить 64,17 гривні. Обвинувачений сховав товар у штани, а коли продавці помітили крадіжку, він втік із місця злочину.

    На суді чоловік визнав свою провину та покаявся. Він розповів, що був п'яний і попросив його сильно не карати.

    У суді врахували каяття та відшкодування вартості вкраденого товару, проте кваліфікували злочин як «важкий, вчинений повторно».

    Читайте також:



    Теги: Волинська область пограбування чоловік злочин вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Волинянин відсидить у в’язниці чотири роки за пляшку горілки