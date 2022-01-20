У Львові обікрали робочий кабінет судді: з сейфа зникли $120 тисяч

Сигналізації у суді немає, тоді як держохорона нічого не чула й не бачила

У Львові грабіжник зламав сейф у кабінеті одного із суддів Західного апеляційного господарського суду і викрав $120 тисяч. У приміщенні він пробув трохи більше восьми хвилин, повідомляє з посиланням на власні джерела видання «Високий замок».

Зазначається, що зловмисник потрапив у приміщення суду, розбивши з тильного боку будівлі вікно на другому поверсі, це зафіксували камери відеоспостереження. На другий поверх він заліз по ґратах на вікні першого поверху.

За даними джерел видання, гроші судді на зберігання начебто віддала знайома, яка виїхала за кордон на відпочинок.

Повідомляється, що сигналізації у суді немає, тоді як держохорона нічого не чула й не бачила.

Пограбування суду сталося у ніч на 18 січня, уточнює пресслужба суду.

«У ніч на 18 січня невідомою особою було скоєно проникнення у службове приміщення Західного апеляційного господарського суду та крадіжка особистого майна, яке відображено у декларації про майновий стан та доходи. За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство», – заявили у суді.

У пресслужбі поліції Львівської області уточнили, що провадження відкрито за статтею про крадіжку (ч.3 ст.185 КК України). Санкція передбачає максимальне покарання до шести років.

Західний апеляційний госпсуд розглядає апеляції із п'яти областей України – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької.