Невідомі пʼять разів «мінували» багатоповерхівку у Вінниці. У чому причина (фото)

Вибухотехніки кілька днів поспіль перевіряли будинок

У Вінниці пʼять днів «мінували» будинок, що по вулиці Космонавтів, 43, інформує «Суспільне.Вінниця».

Близько двох сотень людей по 40 хв. перебували на вулиці, поки вибухотехніки перевіряли інформацію про «замінування», розповідає мешканець багатоповерхівки Олександр Стрєльцов. Щоразу, каже, інформація не підтверджувалася.

Про причини замінування будинку на проспекті Космонавтів у поліції не повідомляють. За словами речниці Нацполіції області Ірини Добровольської, особу, яка надсилає повідомлення про замінування, поки не встановили.

«Перше, друге замінування були через день. Потім два дні спокійно. І знову день за днем. У нас два «інсультники» живуть. Із пʼятого поверху спуститися – тут ні ліфту, нічого», – каже Олександр Стрєльцов.

За словами чоловіка, у цьому будинку мешкає популярний вінницький стример Віталій Цаль, який має прізвисько «Папіч». Це через нього, припускає Олександр, будинок заміновують впʼяте, адже перше повідомлення надійшло саме на його адресу.

«Це не його провина. Це хтось йому чи то помста, чи то хайп. Перший виклик був особисто до нього», – розповідає Олександр Стрєльцов.

Кореспонденти намагалися поспілкуватися із Віталієм, втім він відмовився. А ось на своєму YouTube каналі, відповідаючи на питання глядачів під час чергового стріму, сказав, що можливо, його «замінували» «для хайпу».

«Незручно було, що пізно ліг спати... Температура була -4, -5. У таку погоду можу захворіти... Мене за компанію «мінують». Якусь інфу я для себе дізнався, спілкуючись із поліцейськими. Ті, хто здогадуються мене включати у список замінованих, вони мене просто не знають. Це точно не мої постійні глядачі. Це сто відсотків. Бо в них інфа про мене така, яка… Ну, постійні глядачі знають це про мене, а вони не знають про мене», – сказав Віталій Цаль.

Також він розповів, що під час цього стріму вибухотехніки вчергове перевіряли інформацію про «замінування» будинку. Евакуювали людей, сказав Віталій Цаль, на хвилин 20-25.

А ось вінничанин Микола каже: чому повідомлення надсилають саме на цю адресу – Космонавтів, 43 – не знає.

«Не знаю, чого саме цей будинок. Можливо, комусь це місце сподобалось. Цей підʼїзд вже не просять виходити. Тільки перших кілька разів. Просять ось ті підʼїзди – перших два», – каже Микола.

Що відомо

Віталій Цаль (псевдоніми «Arthas» та «Папіч») народився 19 листопада 1990 року у Вінниці. Він український російськомовний стример. Ексстример платформи Twitch, веде прямі трансляції на власному каналі на платформі YouTube. Також веде другий канал, де транслює інтернет-казино та покер. Отримав популярність завдяки високому рівню гри в Dota 2.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що «терорист» з Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу.

20 січня у Києві невідомі замінували ТРЦ River Mall. Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Читайте також: