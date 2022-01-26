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    СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії

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    СБУ викрила мережу псевдомінувань на Черкащині, яку координували з території РФ - СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії
    СБУ викрила мережу псевдомінувань на Черкащині, яку координували з території РФ
    фото: СБУ

    Замовлення щодо мінування різних об’єктів виконував студент-першокурсник одного з місцевих коледжів

    Служба безпеки України встановила мережу псевдомінерів, які здійснили серію анонімних повідомлень на Черкащині. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За даними правоохоронців, замовлення щодо мінування різних об’єктів виконував студент-першокурсник одного з місцевих коледжів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

    Зловмисник також створив власний телеграм-канал, на якому розміщував фото та відео матеріали про результати «замінувань», а також отримував замовлення на нові об’єкти. За версією слідства, через цей канал хлопець отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання.

    СБУ провела обстеження вказаних в повідомленнях приміщень та прилеглих територіях, але не виявила жодних вибухових предметів та речовин.

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    СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії
    СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії
    СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії
    СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії
    фото: СБУ

    Зазначається, що згодом правоохоронці встановили особу псевдомінера й затримали його в навчальному закладі. Він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях. За його словами, такими діями він хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за «замовлення» мінувань.

    У СБУ зазначили: до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери.

    СБУ повідомила, що «терорист» з Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу.

    20 січня у Києві невідомі замінували ТРЦ River Mall. Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

    Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

    Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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    Теги: СБУ замінування Черкащина
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    СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії