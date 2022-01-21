«Терорист» із Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу

Хлопець пояснив правоохронцям свій вчинок тим, що хотів, щоб коледж перевели на дистанційне навчання

Студент просив «замінувати» коледж через Telegram-чат, якими керують спецслужби РФ

У Кривому Розі студент нібито через закритий Telegram-чат, яким керують російські спецслужби, замовив неправдиве мінування місцевого коледжу. «Терориста» затримали, а тепер йому загрожує до шести років в'язниці, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, студент іншого місцевого коледжу замовив «мінування» Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету. Він звернувся у закритий Telegram-чат. В СБУ кажуть, що такі чати Росія використовує як «інструмент для штучного поширення панічних настроїв».

Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту «гарячої лінії СБУ» та самого коледжу. Автор представився російським «терористом» і вимагав 250 тисяч гривень викупу, «щоб теракту не сталося», зазначили правоохоронці.

Після перевірки у коледжі не знайшли вибухових предметів. Згодом правоохоронці встановили особу «мінера» та затримали його. За даними СБУ, хлопець пояснював свій вчинок тим, що хотів, щоб коледж перевели на дистанційне навчання.

У затриманого вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких, за словами правоохоронців, є листування з адміністратором чату.

Кримінальну справу відкрили за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). У разі доведення вини хлопцю загрожує до 6 років ув'язнення.

Протягом останніх двох тижнів у низці регіонів України надходили повідомлення про нібито замінування станцій метро, аеропортів, торгових центрів, будівель держорганів та навчальних закладів. Наприклад, сьогодні у Києві знову заміновані усі школи.

20 січня у Києві невідомі замінували ТРЦ River Mall. Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.