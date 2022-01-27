СБУ отримала повідомлення про замінування усіх шкіль Львова

Школи Львова терміново евакуюють

Співробітники СБУ 27 січня отримали повідомлення про замінування всіх львівських шкіл. Туди негайно виїхали правоохоронці та вибухотехніки.

Учнів всіх закладів евакуюють, правоохоронці здійснюють перевірку, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Сьогодні надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. В управлінні освіти наголосили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила Леся Васюта, керівниця міського управління освіти, в СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники шкіл повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Наразі у приміщеннях навчальних закладів та прилеглі до них території шукають вибухівку.

Напередодні СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії.

Раніше СБУ повідомила, що «терорист» з Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу.

Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.



