«Щоб не доповіла, пальнув по ній». Шокуюча хронологія трагедії у Дніпрі

Рябчук застрелив дівчину, бо вона мала доповісти про ситуацію

У мережі з’явилося відео, на якому нацгвардієць Артемій Рябчук розповідає хронологію стрілянини у Дніпрі, де загинуло п’ятеро людей.

Він розказав, що взяв автомат і застрелив одного контрактника та двох строковиків. Після цього він застрелив дівчину, яка повинна була доповісти про ситуацію, та намагався втекти з території заводу.

«Я беру автомат… Я заряджаю перший магазин і стріляю по тим двом, які в КЗЗ… Після чого я знав, що операторша зв’язується з частиною кожні 30 хвилин, щоб доповісти про обстановку і я, щоб вона не доповіла, пальнув по ній. Після чого я зайшов у відкритий сейф і забрав усі заряджені ріжки, які зміг закинути у рюкзак», – сказав Рябчук.

Рябчук розповів, що далі пішов на КПП і попросив, щоб його випустили з території заводу «Южмаш», де сталася трагедія, але жінка-вахтер його не випускала. «Я вистрілив їй в голову. Відкрив одні із дверей виходу і почав стріляти по дверному замку, сподіваючись вийти, але у мене нічого не вийшло. Я побродив по заводу. Знайшов місце, де зможу перестрибнути, перерізав проволоку і перестрибнув через огорожу», – сказав він.

Коли хлопець покинув територію заводу, то спочатку шукав, де сховатися у житловому кварталі, а потім вийшов на трасу та зупинив автомобіль, який підкинув його до місця, де його згодом затримали правоохоронці.

Він також заявив, що «пішов, куди очі дивляться» після того, як його висадили з авто. А зброю та набої, за словами Рябчука, він заховав у недобудові поруч.





Раніше у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів. Крім того у мережі з'явилося відео затримання вбивці. Також стали відомі імена загиблих.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.