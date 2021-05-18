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    Після чемпіонату з копання могил у Росії хочуть провести забіг із трунами

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    Усім учасникам забігу обіцяють цінні призи, навіть автомобіль - Після чемпіонату з копання могил у Росії хочуть провести забіг із трунами
    Усім учасникам забігу обіцяють цінні призи, навіть автомобіль
    Фото з відкритих джерел

    У такий спосіб російський шоумен збирається популяризувати ритуальний бізнес

    У Росії планують провести незвичний забіг із Санкт-Петербурга в Москву – із трунами на спині. З такою пропозицією виступив місцевий шоумен Стас Барецький, який очолює «Спілку професійних ритуальних агентів». Захід він планує організувати в червні, а виручені гроші направити на підтримку програми вакцинації. Про це артист розповів в бесіді з порталом «Форпост Північ-Захід».

    «Я хочу організувати марафон пробіжки з трунами. Прямо зараз погоджуємо це з адміністрацією. На хвилі всіх цих змагань могильників в Новосибірську, Томську, я вирішив зробити благодійний марафон – пробіжка з Петербурга в Москву», – пояснив Барецький.

    Він також додав, що таким чином планує популяризувати ритуальний бізнес в Росії. Шоумен вирішив довести, що в цій сфері працюють «не самі мафіозі і сектанти».

    Усім учасникам забігу Барецький пообіцяв цінні призи, аж до автомобіля. Єдина умова, за словами артиста, – пройти дистанцію до кінця. При цьому позмагатися зможе будь-хто, головне, підкреслив шоумен, – щоб труна була в натуральну величину.

    Нагадаємо, минулого тижня у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля». Відео події було опубліковано очевидцями.

    Теги: Росія марафон
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    Після чемпіонату з копання могил у Росії хочуть провести забіг із трунами