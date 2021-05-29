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    Довелося розкопувати могилу. На Тернопільщині медики переплутали тіла покійниць

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    52-річну жінку довелося перепоховати - Довелося розкопувати могилу. На Тернопільщині медики переплутали тіла покійниць

    52-річну жінку довелося перепоховати

    Скріншот з відео

    Керівник обласної патологоанатомічної служби пояснив, що в моргах критично не вистачає працівників, тому і сталася помилка

    У місті Борщів Тернопільської області в морзі переплутали тіла покійниць через те, що ті були в однакових чорних целофанових пакетах. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Тернопіль-1».

    За словами місцевих жителів, дочка померлої 52-річної жінки приїхала в морг забрати тіло матері. Вона відкрила в морзі чорний целофановий пакет і виявила тіло іншої незнайомої їй жінки.

    Як пізніше з'ясувалося, їй видали тіло 90-річної бабусі, яка померла від коронавірусу. Родичі цієї покійної вже встигли поховати її мати замість своєї покійної бабусі. Як наслідок, 52-річну жінку довелося перепоховати.

    У районній лікарні заявили, що не винні в цьому інциденті, бо тіла переплутали працівники моргу.

    Керівник обласної патологоанатомічної служби Тернопільської області Євген Москальчук пояснив журналістам, що в моргах критично не вистачає працівників, тому і сталася помилка.

    До слова, у Росії відбувся чемпіонат зі швидкісного викопування могил (відео).

    Згодом стало відомо, що після чемпіонату з копання могил у Росії хочуть провести забіг із трунами.

    Теги: смерть лікарня Тернопільщина поховання
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    Довелося розкопувати могилу. На Тернопільщині медики переплутали тіла покійниць